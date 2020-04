Estas bolsas incluem-se no âmbito do Programa de Mobilidade da AUL - Associação das Universidades de Língua Portuguesa, entidade com a qual a OIE estabeleceu uma pareceria, anunciou hoje esta organização em comunicado.

As bolsas-viagem destinam-se aos estudantes de países da CPLP que queiram concluir as suas licenciaturas ou mestrados em universidades de Portugal ou do Brasil.