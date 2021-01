"Apelamos para que a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação [Verónica Macamo] venha à fronteira o mais rapidamente possível para viver a situação de perto e interagir com a outra contraparte por forma a flexibilizar o processo de travessia", disse o secretário-geral do partido, André Magibire, em declarações à comunicação social, durante uma visita hoje ao posto fronteiriço.

Em causa está o facto de o teste à covid-19 e o recolher obrigatório imposto na África do Sul estarem a causar enormes filas de carros, com cerca de sete quilómetros, e morosidade na travessia de viajantes na fronteira de Ressano Garcia, a principal entre Moçambique e África do Sul, havendo pessoas retidas no local há dias.