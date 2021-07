Operação da PSP do Porto terminou com 20 detidos e apreensão de 14 quilos de haxixe

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) do Comando Metropolitano da PSP do Porto esclareceu hoje que são 20 os detidos na megaoperação de combate ao tráfico de droga realizada no Grande Porto, na qual apreendeu 14 quilos de haxixe.