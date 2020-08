ONU defende inclusão da Junta Militar da Renamo no desarmamento e desmobilização em Moçambique

O enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas a Moçambique defendeu hoje que a Junta Militar da Renamo, uma dissidência armada do principal partido da oposição, deve ser incluída no processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR).