"Há um número reduzido de alunos que realmente está a ter acesso ao ensino a distância, e que grande parte do efetivo escolar já está sendo excluído do ensino e aprendizagem", lê-se nota divulgada assinada por 25 organizações sociedade civil em Moçambique.

A suspensão das aulas no país devido à covid-19 obrigou ao Governo a adotar aulas com recurso a internet, rádio, televisão, mas, segundo as organizações da sociedade civil, apenas 29,1% da população moçambicana tem acesso à televisão, 45,5% dispõe de rádio, 22,2% possui a eletricidade, além do facto de apenas 4,3% usar internet.