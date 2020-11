"A corrupção em Moçambique é o combustível para o enriquecimento das nossas elites. Sem ela, a vida que muitos deles ostentam seria tecnicamente impossível de justificar", disse o diretor do CIP, Edson Cortez, durante uma conferência de imprensa do lançamento do terceiro Relatório de Governação e Integridade em Moçambique.

Para o CIP, a corrupção é um sistema controlado e que beneficia um grupo restrito, que "dificilmente vai deixar que este seja rebentado" e, por isso, importa que haja uma pressão da sociedade.