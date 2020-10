ONG moçambicana acusa multinacionais de gás de travarem lei que obriga a comprar mais no país

O Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), ONG moçambicana, acusou hoje as multinacionais envolvidas nos projetos de gás em Moçambique de travarem a lei do conteúdo local, que as levaria a comprar mais bens e serviços no país.