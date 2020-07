"No momento em que o mundo inteiro está a enfrentar a pandemia de covid-19, este sucesso é encorajador e demonstra a importância de esforços conjuntos", declarou através de comunicado o diretor regional da OMS para o Sudeste Asiático, Poonam Khetrapal Singh.

O último caso endémico de sarampo no Sri Lanka ocorreu em maio de 2016 e de rubéola em março de 2017.

As Maldivas registaram o seu último caso endémico de sarampo em 2009 e de rubéola em outubro de 2015.

Através de "um sistema de vigilância eficaz", nenhum sinal de transmissão endémica desses dois vírus foi detetado nos últimos três anos nos dois países, informou a OMS.

A organização declarou também o sarampo erradicado no Butão, Coreia do Norte e Timor-Leste, mas não a rubéola.

A nova pandemia do novo coronavírus interrompeu os sistemas de saúde no sul e no sudeste da Ásia, mas os programas de imunização já puderam ser retomados nessas regiões do mundo, informou a OMS.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 544 mil mortos e infetou mais de 11,85 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

CSR // ANP

Lusa/Fim