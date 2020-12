Após três dias de debate na Assembleia Nacional, com a votação individual de cada artigo da proposta de Lei do Orçamento do Estado, o documento foi levado já ao início da noite a votação final global, tendo recebido 38 votos a favor do Movimento para a Democracia (MpD).

Todos os deputados da oposição, 22 do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) e três da União Caboverdiana Democrática e Independente (UCID), votaram contra a proposta orçamental apresentada pelo Governo.