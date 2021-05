No mês passado, os 119 hotéis e pensões do território, num total de 37 mil quartos, hospedaram 694 mil pessoas, ou mais 550,3%, em comparação com o período homólogo do ano passado, indicou a DSEC, em comunicado.

O número de hóspedes da China, 603 mil, aumentou 761,2% relativamente a abril de 2020, enquanto o número de hóspedes locais, 61 mil, subiu 149,3% em termos anuais, indicou.

Nos primeiros quatro meses deste ano, a taxa de ocupação média hoteleira foi de 48,4%, mais 13,8 pontos percentuais, relativamente ao mesmo período do ano anterior, de acordo com a mesma nota.

Assim, os hotéis e pensões de Macau receberam 2.148.000 hóspedes, mais 36,1%, em comparação com o período homólogo.

Os dados sobre hotéis e pensões designados para quarentena foram excluídos na compilação dos resultados.

"Em abril de 2021 continuou sem se registarem visitantes em excursões chegadas a Macau do exterior e o número de visitantes em excursões locais foi de 11 mil", acrescentou.

Suspensos desde o início da pandemia de covid-19, a emissão dos vistos individuais e de grupo da China para o território foi retomada em 23 de setembro de 2020.

Em fevereiro, a responsável pela Direção dos Serviços de Turismo (DST), Helena de Senna Fernandes, avançou que a previsão é que Macau receba em 2021 entre seis a 10 milhões de visitantes, ou seja, perdas entre 74% e 84% em relação aos 39,4 milhões de visitantes registados em 2019.

Macau foi dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia, tendo registado 51 casos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.487.457 mortos no mundo, resultantes de mais de 167,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.022 pessoas dos 846.434 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

EJ // LFS

Lusa/Fim