De acordo com dados do ministério, da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e da Polícia Federal brasileira, o Rio de Janeiro foi o destino mais procurado no período, com 1.032.537 chegadas de turistas internacionais, um aumento de 52,3% face ao mesmo período do ano anterior (677.878 visitantes internacionais).

"O Rio de Janeiro é conhecido no mundo inteiro como portão de entrada do turismo internacional no Brasil e sede de grandes eventos. Portanto, o crescimento representa o resultado do esforço de promover esse destino e atrair ainda mais turistas internacionais, gerando, assim, emprego e renda para a população", destacou Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Até maio, os cinco principais países emissores de turistas internacionais para o Brasil foram a Argentina (2,2 milhões de visitantes), o Chile (387.611), os Estados Unidos (352.971), o Paraguai (285.122) e o Uruguai (277.858).

O Governo brasileiro informou que o número de chegadas de turistas internacionais nos cinco primeiros meses do ano alcançou 70% da meta estipulada, que prevê a chegada de 6,9 milhões de turistas ao país até dezembro.

A expectativa das autoridades locais é de que o Brasil atinja, ainda este ano, o patamar de 8 milhões de turistas internacionais, marca oficialmente esperada para 2027.

