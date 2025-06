"O exército começou a mobilizar reservistas de várias unidades em todas as áreas de combate do país", afirmou um comunicado militar, acrescentando tratar-se de "preparativos para defesa e ataque em todas as áreas".

Israel lançou uma série de ataques a partir das madrugada de hoje contra a liderança militar, instalações nucleares e cientistas iraniano, e o exército israelita alertou que se está a preparar para uma "operação prolongada".

De acordo com o Exército israelita, os ataques visaram também dezenas de lançadores de mísseis e depósitos de armas.

Em retaliação, o Irão enviou cerca de 100 drones, que foram intercetados fora do espaço aéreo israelita.

Por seu lado, o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian prometeu, uma "resposta poderosa" a Israel num discurso televisivo e insinuou que "o Irão fará com que o inimigo se arrependa da sua ação insensata".

