Desde o dia 19 de fevereiro, quando se registaram 1.940 contágios, que o número de novos casos diários não era tão elevado.

No boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) assinala-se que estão hoje internadas 492 pessoas com covid-19, menos 10 do que na segunda-feira, 119 das quais em unidades de cuidados intensivos, onde deram entrada mais quatro pessoas.

A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 55 por cento do total das novas infeções, concentrando 965 novos casos.

APN // ZO

Lusa/fim