Em nota informativa publicada na sua página, a Santa Casa refere que sete dos casos positivos são colaboradoras do Centro Infantil de Barcelos (CIB).

"Assim, cumprindo todos os isolamentos recomendados, e por uma questão de precaução, o CIB retomará a sua atividade na próxima segunda-feira, dia 19 de outubro, com cinco turmas, e na quinta-feira, dia 22, com as restantes quatro", sublinha.

No Lar Santo André, foram repetidos testes aos colaboradores e utentes e foram, igualmente, testados todos os novos colaboradores, com registo de oito resultados positivos em utentes e oito em colaboradores.

Uma utente teve necessidade de recorrer a tratamento hospitalar.

"Os restantes continuam bem, sem quaisquer sintomas, em confinamento nos quartos e sob acompanhamento do médico, equipa de enfermagem e auxiliares de geriatria da Santa Casa", acrescenta a nota.

Os colaboradores com resultado positivo estão em isolamento domiciliário até se encontrarem curados, não apresentando, até agora, sintomas.

"Tendo conseguido, desde o início da atual crise de saúde pública, aguentar sete meses sem casos de infeção por SARS-Cov-2, a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos procura agora dar a melhor resposta possível à segunda vaga em curso, mantendo no centro da ação e preocupações os cerca de 1700 utentes que serve diariamente, em todas as suas áreas de intervenção, desde a ação social à formação, e os seus mais de 400 colaboradores", remata.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e um mil mortos e mais de 37,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.110 pessoas dos 89.121 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

