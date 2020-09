De acordo com os dados disponibilizados hoje pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), verifica-se uma ligeira diminuição no número de pessoas com covid-19 e no número de internados devido à pandemia no MHAS Centro Geriátrico (Setúbal), Lar de São José, da Santa Casa da Misericórdia (Barreiro), Lar de Nossa Senhora da Luz (Torres Vedras) e Casa de Saúde e Repouso da Amoreira (Odivelas).

No MHAS Centro Geriátrico de Setúbal, um complexo residencial de luxo que já perdeu seis utentes, que morreram devido à covid-19, a ARSLVT reportou hoje um total de 71 casos ativos, 49 residentes e 22 funcionários, menos cinco do que os 76 casos anunciados na quarta-feira da semana passada.

Este lar de Setúbal registou, no entanto, um aumento do número de residentes internados, que é agora de 13 pessoas, mais quatro do que na semana passada.

No Lar de São José, da Santa Casa da Misericórdia, no Barreiro, houve uma diminuição significativa do número de casos ativos de covid-19, que passou de 32 na semana passada para apenas 19 casos no dia de hoje, mas continua a ter três residentes internados, tal como há oito dias.

Evolução positiva também no Lar de Nossa Senhora da Luz, em Torres Vedras, que no espaço de uma semana passou de 71 casos ativos para apenas 50 -- 33 residentes e 17 funcionários -, tal como se verificou com o número de internamentos, que baixou de 20 para 12, todos residentes.

O número de pessoas infetadas também diminuiu na Casa de Saúde e Repouso da Amoreira, em Odivelas, que na semana passada tinha 77 casos ativos e quatro pessoas internadas, e hoje tem um total de 69 casos ativos - 43 residentes e 26 funcionários.

No que respeita a internamentos, os números são idênticos, uma vez que na semana passada a Casa de Saúde e Repouso da Amoreira tinha quatro utentes internados e esta semana tem três utentes e um profissional.

Contas feitas, na última semana o número de casos ativos de covid-19 nestes quatro lares da AML baixou de 256 para 209 e o número de internamentos também registou uma diminuição, de 36 para 32 pessoas.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) avançou hoje que neste momento há 23 lares de idosos com surtos ativos de covid-19 em todo o país, sendo a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Portugal contabiliza pelo menos 1.827 mortos associados à covid-19 em 58.633 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A pandemia do coronavírus que provoca a covid-19 já provocou pelo menos 857.824 mortos e infetou mais de 25,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

