A nomeação foi aprovada em Conselho de Ministros a 15 de julho, mas só se tornou efetiva com a publicação dos decretos com os nomes e cargos no Jornal da República na sexta-feira.

Avelina da Costa é a nova secretária regional para Educação e Solidariedade Social, Elisa Manequim, para as Finanças, António Hermenegildo da Costa para Terras e Propriedades e Martinho Abani Elu é o novo secretário regional para a Administração.

José Eta é o secretário regional para a Agricultura, Manuel da Costa para Saúde e Pedro da Cunha da Silva para o Comércio e Indústria.

O novo presidente da Autoridade da RAEOA, Arsénio Bano, nomeado no mês passado, "assumirá as áreas de planeamento e infraestruturas, ordenamento de território e cadastro, e desenvolvimento rural e turismo comunitário".

Foram ainda nomeados dois secretários regionais adjuntos, Leónia da Costa Monteiro, para a área de Reforço Institucional, e Maximiano Neno para os Assuntos Sociais.

ASP // JMC

Lusa/Fim