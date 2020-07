Novo Presidente do Malaui condena violência no norte de Moçambique

O novo Presidente do Malaui, Lazarus Chakwera, condenou os ataques armados no norte de Moçambique, manifestando disponibilidade para ajudar no alcance da paz no país e na África Austral, refere um comunicado do gabinete da Presidência moçambicana.