"A minha reeleição é um acontecimento histórico que vale a pena repetir", declarou o novo Presidente, de 66 anos, na sua tomada de posse perante uma grande multidão reunida na Praça da Independência com as cores verde, vermelha, preta e branca do seu partido, o Congresso Nacional Democrático (NDC).

Eleito em dezembro com 56,6% dos votos, John Mahama, que já tinha sido Presidente do país entre 2012 e 2017, marca o regresso ao poder do NDC após oito anos de domínio do Novo Partido Patriótico (NPP).

A sua vice-presidente, Jane Naana Opoku-Agyemang, a primeira mulher a ocupar este cargo no Gana, foi também empossada.

Estiveram presentes na tomada de posse cerca de 20 chefes de Estado africanos, incluindo Bola Ahmed Tinubu (Nigéria), Bassirou Diomaye Faye (Senegal), Ibrahim Traoré (Burkina Faso), William Ruto (Quénia), Félix Tshisekedi (República Democrática do Congo), Brice Oligui Nguema (Gabão), Julius Maada Bio (Serra Leoa), Mamadi Doumbouya (Guiné-Conacri), bem como vários antigos Presidentes e chefes de Governo.

Principal produtor de ouro de África e segundo maior exportador de cacau do mundo, o Gana é, há vários anos, um exemplo de democracia estável, em que os principais partidos políticos, o NPP e o NDC, têm ocupado sucessivamente a presidência desde o regresso do país a um sistema multipartidário, em 1992.

A campanha eleitoral foi dominada pelas preocupações económicas dos 34 milhões de ganeses confrontados com um custo de vida elevado.

O Gana está a começar a sair da sua pior crise económica dos últimos anos, com a inflação a atingir 50% no final de 2022, o que obrigou as autoridades a recorrerem a um empréstimo de três mil milhões de dólares (2,88 mil milhões de euros) do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Embora a inflação tenha baixado para cerca de 23% e outros indicadores macroeconómicos tenham estabilizado, as dificuldades económicas continuaram a ser uma questão eleitoral importante para muitos.

"Hoje temos a oportunidade de reconfigurar o nosso país", acrescentou o Presidente, vestido com um traje tradicional do Norte chamado 'fugu'.

