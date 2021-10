"O essencial é trabalhar com todos. Serei um Presidente aberto a todas as sensibilidades políticas e sociais. Um Presidente que dialogará com o Governo, fará as articulações necessárias, será um fator de construção de consensos e procurará mobilizar toda a nação global cabo verdiana, nas ilhas e a diáspora, para que todos unidos possamos fazer face aos desafios com que Cabo Verde se confronta neste momento", afirmou José Maria Neves.

O antigo primeiro-ministro, de 2001 a 2016, pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, atualmente oposição), foi eleito no domingo, à primeira volta, o quinto Presidente da República de Cabo Verde, com 51,7% dos votos, e prevê tomar posse "na primeira semana de novembro", data que será definida pela Assembleia Nacional.

"Após a minha tomada de posse haverá algumas mudanças, haverá mudanças. Eu serei um Presidente presente e um Presidente atuante. Portanto, as mudanças serão desde logo no diálogo com a sociedade cabo-verdiana, com os órgãos de soberania e com os principais partidos políticos da oposição", disse, em entrevista à agência Lusa, na cidade da Praia.

"A minha prioridade é o combate à pandemia e à reconstrução do país", acrescentou.

Sobre a cerimónia de tomada de posse, José Maria Neves explicou que os convites, nomeadamente a chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), já foram feitos.

"Teremos vários chefes de Estado e de Governo. Não posso ainda anunciar as visitas e as estadias aqui, de vários chefes de Estado, mas estarão presentes vários presidentes da República, entre os quais o Presidente de Portugal [Marcelo Rebelo de Sousa]", disse ainda.

Antes da tomada de posse, José Maria Neves admite ainda uma visita ao exterior do país, mas sobre a primeira visita oficial ao estrangeiro como Presidente da República, não prevê para já qualquer deslocação.

"Há a possibilidade de eu fazer uma rápida visita ao exterior enquanto Presidente eleito. Estamos a discutir se será possível, mas ainda não podemos divulgar e concretizar o país que será visitado, há um conjunto de questões. Temos logo de seguida o Orçamento do Estado [para 2022, discutido em novembro], que será debatido, e não gostaria de imediatamente sair do país com algumas questões que estarão em debate no parlamento. Portanto, nas próximas semanas após a tomada de posse não será plausível a minha saída do país".

Segundo os dados da Direção Geral de Apoio ao Processo Eleitoral (DGAPE) e da Comissão Nacional de Eleições (CNE), José Maria Neves contabilizou 95.803 votos, com 100% das mesas apuradas, enquanto o principal opositor, Carlos Veiga, também antigo primeiro-ministro (1991 a 2000), voltou a falhar a eleição, pela terceira vez (2001 e 2006), garantindo 78.474 votos, equivalente a 42,4%.

"Eu pedi aos cabo-verdianos que definissem as eleições na primeira volta e pedi um voto claro dos cabo-verdianos. Pedi a confiança dos cabo verdianos para juntos, com esperança e muita fé, conseguirmos a vitória necessária para enfrentar os desafios. E foi o que nós fizemos efetivamente", apontou.

José Maria Neves admitiu que "já nos últimos dias da campanha percebia-se uma grande adesão popular" à sua candidatura: "A adesão era enorme e as pessoas estavam com outro brilho, uma nova esperança, uma confiança redobrada no país. E eu percebi que poderia ganhar à primeira volta e que o meu pedido aos cabo-verdianos poderia ser satisfeito".

Às eleições de domingo já não concorreu Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o segundo e último mandato como Presidente da República, mas registou-se um recorde de sete candidatos presidenciais.

Cabo Verde já teve quatro Presidentes da República desde a independência de Portugal em 1975, sendo o primeiro o já falecido Aristides Pereira (1975 - 1991) por eleição indireta, seguido do também já falecido António Mascarenhas Monteiro (1991 -- 2001), o primeiro por eleição direta, em 2001 foi eleito Pedro Pires e 10 anos depois Jorge Carlos Fonseca.

