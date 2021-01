A tempestade tropical, que atingiu as províncias da Zambézia, Manica e Sofala, no centro do país, fez ainda 13 feridos, destruiu parcialmente 18 mil casas e outras 12 mil foram totalmente devastadas, disse à Lusa Xavier Gulele, técnico do Centro Nacional Operativo de Emergência (Cenoe).

"Trata-se de uma avaliação das três províncias, mas o impacto na província da Zambézia não foi de grandes dimensões", referiu Xavier Gulele.