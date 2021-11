Novo ataque dos rebeldes ugandeses na RD Congo faz pelo menos 14 mortos

Pelo menos 14 pessoas morreram e 30 foram sequestradas num ataque alegadamente realizado por membros do grupo rebelde das Forças Democráticas Aliadas (ADF) no noroeste da República Democrática do Congo (RDC), segundo informaram hoje ativistas da sociedade civil.