As novas sanções, criticadas por Hassan Nasrallah, responsável do Hezbollah, aliado do governo sírio, estão previstas na 'lei César'.

"A lei César (...) visa matar à fome o Líbano, tal como visa matar à fome a Síria", acusou Nasrallah, numa comunicação transmitida pela televisão.

Nasrallah considera a lei em questão como "a última arma" dos Estados Unidos contra o poder de Damasco.

