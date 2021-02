O instituto indicou que as novas infeções baixaram para as 28.628 na semana passada, mas pediu "o maior cuidado possível" para qualquer alívio do confinamento devido às novas variantes do novo coronavírus, horas antes de uma conferência de imprensa do governo sobre a pandemia da covid-19.

O primeiro-ministro, Mark Rutte, não deverá anunciar uma significativa flexibilização do confinamento iniciado a 15 de dezembro.

Os bares e restaurantes estão fechados desde meados de outubro.

No domingo, o governo anunciou que as creches e as escolas primárias irão reabrir na próxima segunda-feira.

O instituto de saúde pública holandês disse que a redução das novas infeções é resultado do confinamento, mas considerou prematura a avaliação do recolher obrigatório, que só começou a 23 de janeiro.

A introdução do recolher obrigatório entre as 21:00 e as 04:30 gerou tumultos em várias cidades holandesas, com lojas saqueadas e um centro de testes ao vírus incendiado.

Na segunda-feira, os Países Baixos anunciaram ter registado 3.280 infeções em 24 horas, o número mais baixo dos últimos quatro meses.

O país de 17 milhões de habitantes conta com mais de um milhão de infetados, incluindo mais de 14 mil mortos, desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019 na China, provocou pelo menos 2,2 milhões de mortos resultantes de mais de 103,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço da agência France-Presse.

PAL // EL

Lusa/fim