A neerlandesa, que assumiu a liderança do PAM em Timor-Leste em setembro, falava aos jornalistas após um primeiro encontro com o chefe de Estado timorense, José Ramos-Horta.

"Falámos sobre o nosso interesse comum de promover uma boa nutrição e erradicar a fome da população timorense", afirmou Jacqueline de Groot, que antes de Timor-Leste foi representante do PAM no Laos.

Dados do PAM indicam que Timor-Leste tem uma das mais altas taxas de subnutrição no mundo, com 47% das crianças menores de cinco anos a registarem problemas de crescimento e cerca de 23% das mulheres em idade reprodutiva (entre os 15 e os 49 anos) a sofrerem de anemia.

Segundo o PAM, cerca de 360 mil dos 1,3 milhões de habitantes de Timor-Leste enfrentam níveis críticos de insegurança alimentar.

A responsável disse também que no encontro com o Presidente foi discutido o apoio do PAM ao Governo para distribuição da merenda escolar e formas de melhorar ainda mais o programa.

O Banco Mundial recomendou recentemente a Timor-Leste que aumente o investimento para reduzir a fome, a subnutrição e o atraso no crescimento infantil para melhorar o capital humano do país e consequente desenvolvimento económico.

MSE // VQ

Lusa/Fim