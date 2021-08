"Celebrando o espírito do Festival F", o Noites F Convida vai ter lotação limitada, com "normas indicadas pela Direção-Geral da Saúde" e bilhetes com um custo único de 15 euros, segundo comunicado da organização, a cargo do município e do teatro municipal com a produtora Sons em Trânsito.

No dia 03 de setembro, o evento recebe o cantor Pedro Abrunhosa com a Orquestra Clássica do Sul, seguindo-se, no dia 04, Aura, Carolina Deslandes, Marisa Liz e Rita Redshoes a convidarem a Orquestra Jazz do Algarve "para uma nova interpretação dos temas mais emblemáticos dos respetivos repertórios".

No último dia, os D.A.M.A convidam Bárbara Bandeira, Bárbara Tinoco, AGIR, IRMA e Tainá.

De acordo com o comunicado, a abrir a primeira noite vai estar o projeto South Music: Yuca & The Groove Valley, na segunda a abertura vai ser feita por Teresa Aleixo e por Fernando Leal na última.

"Os concertos das Noites F Convida realizam-se no Largo da Sé que tradicionalmente acolhe o Palco Sé do Festival F ficando os restantes palcos e espaços do festival, Quintalão, Museu, Ria, Fábrica, Formosa, claustros da Sé, entre outros, a aguardar por 2022 para voltarem a receber música, artes plásticas, 'workshops', novo circo, teatro, humor e tertúlias, numa programação rica e diversificada", pode ler-se no comunicado.

O Festival F recebeu, em 2019, 60 mil pessoas, tendo sido substituído pelas Noites F Convida desde o ano passado, devido à pandemia de covid-19.

TDI // LIL

Lusa/fim