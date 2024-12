Há mais de dez anos que a Agência da Curta-Metragem aproveita este momento do ano, em que o período do dia é mais curto do que o da noite, para celebrar o formato da curta-metragem, com mais de uma centena de sessões temáticas e filmes para todos os públicos.

Aliás, não é só em Portugal que se promove esta iniciativa: "Este acontecimento único [o solstício de inverno] inspirou a criação de uma iniciativa que celebra o cinema de curta-metragem por todo o mundo", refere a Agência da Curta-Metragem.

Da extensa programação, hoje o Centro de Ciência Viva de Vila do Conde e o Quartel da Imagem na Figueira da Foz têm, logo pela manhã, sessões para os mais novos, com filmes de animação como "Éter", de Jorge García Velayos, e "Corvo Branco", de Miran Miosic.

A Incubadora do Centro Histórico de Viseu e a Casa do Cinema de Coimbra programam "Curtas do Mundo", com filmes que levam o espectador "a viver diferentes histórias, algumas do mundo de hoje e outras que levam a viajar até ao passado".

O Cinema Trindade, no Porto, fará uma sessão especial dedicada à produtora Olhar de Ulisses, com filmes de e com os realizadores Margarida Assis, Luís Costa, Mário Macedo, Carlos Lobo e André Guiomar.

Na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, a sessão conta com curtas de Alexandra Ramires, Laura Gonçalves, Frederico Mesquita, Daniel Soares e David Pinheiro Vicente.

Deste programa "O Dia Mais Curto", a organização relembra que incluiu sessões solidárias, que levaram "a experiência cinematográfica a estabelecimentos prisionais em várias regiões do país, bem como a hospitais pediátricos e unidades de apoio social".

