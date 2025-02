"O papa Francisco está a lutar pela sua saúde e pela sua vida. E, no meio da sua luta pela vida, assinou a canonização do nosso santo José Gregorio Hernández. Que gesto tão grande, de caráter histórico", disse.

Nicolás Maduro falava no palácio presidencial de Miraflores, na terça-feira, durante uma reunião com a Comissão Nacional para Reformar a Constituição, transmitida pela televisão estatal VTV.

"Quero felicitar todo o povo católico, o povo cristão, todo o nobre povo da Venezuela, porque há um século que estávamos à espera que fosse reconhecido e foi reconhecido", disse.

Nicolás Maduro frisou que ele próprio se sentiu comovido com a notícia, que se transformou num dia de júbilo nas ruas da Venezuela, e acrescentou ter ouvido falar de dezenas de milagres atribuídos a José Gregorio Hernández.

"José Gregorio é o santo do povo da Venezuela, mas também de muitos outros lugares. Pedem [milagres] a José Gregório, é venerado e têm fé na Colômbia, no Panamá, no Equador, no Peru, no Chile, na Argentina. E mais além. José Gregorio pertence aos povos. A Venezuela venera-o porque é um dos seus filhos mais brilhantes. Sim, e eu estou feliz", disse.

Maduro recordou a ação solidária de José Gregorio Hernández, sublinhando que como médico "não se limitava a atender os pobres sem cobrar-lhes nada, saía depois à procura de medicamentos que levava às pessoas nas suas casas humildes".

"Era um homem de uma fé sem limites, que quis ser frade, sacerdote, mas não pôde", frisou.

Nicolás Maduro convocou todos os venezuelanos a realizar uma "oração ecuménica" pela saúde do papa Francisco, às 19:00 horas de hoje (23:00 em Lisboa)

O Papa, hospitalizado desde 14 de fevereiro na sequência de uma pneumonia, autorizou na terça-feira a canonização de José Gregorio Hernandez.

"Chegou o dia tão esperado. O Papa Francisco assinou o decreto de canonização do nosso Beato José Gregorio Hernandez", anunciou o cardeal venezuelano Baltazar Porras, num vídeo publicado nas redes sociais.

A data da canonização ainda não foi decidida num consistório, mas a Igreja Católica venezuelana já designa Hernández como "São José Gregorio".

Na Venezuela, José Gregorio Hernandez (1864-1919) é considerado um herói nacional, e suscita devoção que ultrapassa clivagens políticas, religiosas e sociais.

O médico venezuelano distinguiu-se por ajudar os mais necessitados durante a epidemia da gripe espanhola, no início do século XX, que matou cerca de 1% da população.

José Gregorio Hernandez faleceu em 1919, aos 54 anos, atropelado por um carro em Caracas.

As imagens e estatuetas do beato, acompanhadas por velas e um copo de água, são comuns nas casas dos venezuelanos.

Hernandez foi beatificado em abril de 2021 perante um comité reduzido, devido à pandemia da covid-19.

A Igreja Católica considerou que lhe podia ser atribuída a realização de um milagre, nomeadamente por ter curado uma menina de 10 anos que havia sido atingida por um tiro na cabeça em 2017.

Segundo a Igreja, a criança sobreviveu após a mãe ter rezado ao médico falecido.

