"Saúdo calorosamente a eleição de Joe Biden como o próximo Presidente dos Estados Unidos da América. Conheço Biden como um forte apoiante da NATO e das relações transatlânticas", reagiu Jens Stoltenberg, numa declaração divulgada à imprensa em Bruxelas.

Para o secretário-geral da NATO, "a liderança dos EUA é tão importante como sempre num mundo imprevisível", razão pela qual disse estar "ansioso por trabalhar de perto com [...] a nova administração para reforçar ainda mais os laços entre a América do Norte e a Europa".

"Uma NATO forte é boa para a América do Norte e boa para a Europa. Juntos, os aliados da NATO representam quase mil milhões de pessoas, metade do poder económico mundial e metade do poder militar mundial. Precisamos desta força coletiva para lidar com os muitos desafios que enfrentamos, incluindo uma Rússia mais assertiva, terrorismo internacional, ameaças cibernéticas e de mísseis, e uma mudança no equilíbrio global do poder com a ascensão da China", elencou Jens Stoltenberg.

E concluiu: "Só podemos estar seguros e ser bem-sucedidos se enfrentarmos estes desafios em conjunto".

O candidato democrata Joe Biden foi hoje anunciado como vencedor das eleições presidenciais de 03 de novembro segundo projeções da 'media' norte-americana.

Segundo essas projeções, Biden totaliza 284 "Grandes Eleitores" do Colégio Eleitoral, derrotando o candidato republicano e atual Presidente Donald Trump.

A posse de Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021.

