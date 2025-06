"Lamento algumas das minhas publicações sobre o presidente (...) na semana passada. Foram longe demais", disse Musk na rede social X.

Elon Musk deu o primeiro passo no final da semana passada ao apagar um 'post' no X publicado no auge da polémica com o Presidente norte-americano, no qual o acusava de estar envolvido no caso Jeffrey Epstein, nome de um financeiro acusado de exploração sexual de menores.

Outras publicações escritas ou partilhadas por Elon Musk, incluindo uma que pedia o 'impeachment' de Donald Trump, também foram apagadas.

Elon Musk não especificou hoje a que publicações se referia.

Os dois homens, que foram muito próximos durante a campanha de Donald Trump e no início do seu segundo mandato, entraram em atrito público, tanto a nível profissional como pessoal.

Musk e Trump entraram em tensão devido ao projeto de orçamento dos EUA apelidado de "Grande e Bela Proposta", que o Congresso estima que aumentará a dívida do país em 2,4 biliões de dólares na próxima década.

Musk afirmou que aprovação do projeto de lei pela câmara baixa do Congresso prejudicou o seu trabalho como conselheiro de Trump e líder do designado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), criado pela atual administração para reduzir o desperdício de fundos federais.

Antes das acusações nas redes sociais, o proprietário da Tesla e do X despediu-se do seu cargo de funcionário temporário da administração, numa cerimónia na Sala Oval em que ele e Trump se elogiaram mutuamente.

