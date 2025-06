"O secretário-geral está profundamente consternado com a notícia da queda do avião da Air India em Ahmedabad (...) que ceifou a vida a mais de 200 pessoas a bordo, assim como com a perda de vidas e ferimentos no alojamento do BJ Medical College, que foi atingido durante o acidente", disse o porta-voz adjunto de Guterres, Farhan Haq, em comunicado.

O líder da ONU expressou ainda "sinceras condolências às famílias das vítimas, ao povo e ao Governo da Índia, assim como a todos os países cujos cidadãos foram afetados por esta tragédia".

Desejou ainda uma rápida e completa recuperação aos feridos.

O voo AI171 da Air Índia, que partiu de Ahmedabad, no noroeste da Índia, para Londres Gatwick com 242 pessoas a bordo (230 passageiros e 12 tripulantes), despenhou-se após a descolagem.

Entre os passageiros que seguiam no avião, contam-se sete portugueses, 169 indianos, 53 britânicos e um canadiano, de acordo com a companhia aérea.

Pelo menos uma pessoa sobreviveu a este desastre aéreo e está a receber tratamento hospitalar, disse uma fonte da polícia à comunicação social.

As equipas de socorro recuperaram 204 corpos do local do acidente.

"Recuperámos 204 corpos e 41 pessoas estão atualmente a ser tratadas", disse G.S. Malik à agência de notícias France-Presse (AFP).

O canal indiano NDTV noticiou que pelo menos cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas depois de o avião se ter despenhado contra uma residência de estudantes de Medicina.

As vítimas mortais em terra são quatro estudantes universitários e um médico residente do BJ Medical College, que se encontravam no edifício no momento do impacto, informou a NDTV, de acordo com a agência de notícias espanhola EFE.

