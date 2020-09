Segundo a promotora Música no Coração, num comunicado hoje divulgado, os dias 18 e 19 de dezembro serão "dedicados à música nacional, em vários palcos com concertos ao vivo na Altice Arena, em Lisboa", e um ciclo de conferências, com o tema "A indústria da música no contexto atual".

A iniciativa Rádio SBSR.FM Em Sintonia -- Sintoniza-te na Música Nacional, explica a promotora, "surge em 2020 como resposta à impossibilidade de realizar este ano o [festival] Super Bock em Stock, no contexto atual da pandemia da covid-19 e respetivas restrições, tanto de circulação de artistas internacionais, como da lotação das salas de espetáculos, largamente reduzida, nomeadamente daquelas em que a Música no Coração tem vindo a organizar anualmente o festival na Avenida da Liberdade, em Lisboa".

O cartaz, composto "inteiramente por artistas e bandas nacionais, junta nomes já consagrados a muita nova música portuguesa".

Para já, estão confirmadas as presenças de ProfJam & benji price -- SYSTEM Live on Stage, Capitão Fausto, Papillon, B Fachada, Conjunto Cuca Monga, GANSO, Pedro de Tróia, Amaura, Hause Plants, Jasmim, Acid Acid e Ivandro.

A promotora garante que "mais nomes serão anunciados muito em breve".

Os concertos irão decorrer em três espaços da Altice Arena: na arena, na sala Tejo e na sala Fernando Pessoa, "com plateias com lugares sentados e no cumprimento de todas as normas e orientações da Direção-Geral da Saúde".

Além dos concertos, "num momento em que se impõe refletir sobre o impacto da pandemia covid-19 na Cultura e, em particular, na indústria da música, e em que urge encontrar respostas e soluções para o futuro próximo", a promotora promove o ciclo de conferências: "A indústria da música no contexto atual", "um espaço de debate, reflexão e partilha de ideias e experiências".

O bilhete único para os dois dias da iniciativa já está à venda e tem um custo de 25 euros até 18 de outubro. A partir de dia 19 de outubro, o bilhete passa a custar 30 euros e nos dias 18 e 19 de dezembro terá um custo de 35 euros.

No comunicado hoje divulgado, a Música no Coração anuncia ainda que o festival Super Bock em Stock, que costuma decorrer em novembro em vários espaço da Avenida da Liberdade, em Lisboa, regressa em 2021, nos dias 19 e 20 de novembro.

A realização de festivais e espetáculos de natureza análoga em recinto coberto ou ao ar livre continuará proibida até ao final do ano, segundo decisão do Conselho de Ministros de quinta-feira.

A proibição de festivais e espetáculos de natureza análoga tinha sido definida por lei em março passado e vigorava até 30 de setembro, mas o prazo foi prolongado até ao final do ano, como explicou pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.

A Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC), na página oficial, especifica que fica proibida "a realização de festivais até 31 de dezembro de 2020".

"No caso de festivais reagendados ou cancelados, podem continuar a ser emitidos vales, com validade até 31 de dezembro de 2021, podendo ser utilizados na aquisição de bilhetes de ingresso para o mesmo espetáculo a realizar em nova data ou para outros eventos realizados pelo mesmo promotor", refere a IGAC.

Ainda assim, segundo a lei, os espetáculos de natureza análoga "podem excecionalmente ter lugar, em recinto coberto ou ao ar livre, com lugar marcado", após comunicação prévia e "no respeito pela lotação especificamente definida pela Direção-Geral da Saúde, em função das regras de distanciamento físico", adequadas à evolução da pandemia.

