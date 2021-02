"O secretário de Cultura e Economia Criativa do governo de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, anunciou a abertura do Museu da Língua Portuguesa para o próximo 17 de julho", informou à Lusa a assessoria de comunicação do governo regional de São Paulo, responsável pelas obras de reconstrução do Museu.

A previsão de reabertura do Museu da Língua Portuguesa no segundo semestre do ano alterou a programação anunciada pelo governo 'paulista' à Lusa, em outubro passado, quando as autoridades locais indicavam que o equipamento cultural deveria reabrir até o final do mês de março.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Sá Leitão informou que a mudança no calendário de reabertura do Museu foi provocada pela pandemia de covid-19.

"A expectativa é que, com a evolução da vacinação e a contenção da pandemia, a gente esteja em julho na fase verde ou amarela [do plano estadual criado para regular ações de combate a covid-19 no estado de São Paulo], quando já conseguiremos ter 60% de capacidade [de público], o que é mais adequado para receber a nossa demanda", afirmou Sá Leitão.

Durante as obras de reconstrução, o governo regional de São Paulo informou que uma das novidades do novo projeto será a abertura de um mirante, na parte superior da Estação da Luz, edifício histórico que abriga o Museu, onde também será instalado um café.

Sá Leitão frisou ao jornal Folha que o acervo digital do Museu foi reformulado em cerca de 80%, e que o local também passará a abrigar mostras temporárias, sendo a primeira delas "Língua Solta", que estabelecerá uma relação entre obras de arte e a língua portuguesa.

Fechado desde dezembro de 2015, após um grande incêndio, o Museu da Língua Portuguesa foi totalmente reconstruído com esforços combinados dos Governos de Portugal e do Brasil, e o patrocínio de instituições privadas como a EDP e a Fundação Roberto Marinho.

Durante a reconstrução, o acervo do Museu, que é digital e composto pelo património imaterial da língua portuguesa, continuou sendo divulgado por meio de atividades culturais e educativas na Festa Literária das Periferias (Flup), na Bienal Internacional do Livro, na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e na celebração do Dia Internacional da Língua Portuguesa, assim como através de embaixadas.

Primeiro museu totalmente dedicado a um idioma, o Museu da Língua Portuguesa recebeu cerca de quatro milhões de visitantes, em 10 anos de funcionamento (2006-2015).

Sua conceção celebra a língua como elemento fundador e fundamental da cultura de todos os países que adotam o idioma de forma oficial. Assim, experiências interativas, conteúdo audiovisual e ambientação conduziam os visitantes a um mergulho na história da língua portuguesa.

