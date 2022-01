De acordo com uma contagem independente feita pela Universidade de Johns Hopkins, com dados coligidos a partir de diferentes fontes oficiais, o número de infeções com covid-19 conhecidas atingiu hoje 300.338.680.

Os dados atualizados pela Johns Hopkins revelam ainda 5.472.939 mortes com covid-19 em todo o mundo, com os Estados Unidos a liderar (833.988), seguidos pelo Brasil (619.654), Índia (483.178), Rússia (307.488) e México (299.970).

Em relação aos casos de contaminação, os Estados Unidos é o país com maior incidência, com 57,7 milhões, seguido pela Índia com 31,1 milhões, Brasil com 22,3, Reino Unido com 13,9, França com 11 e Rússia com 10,4 milhões.

Os primeiros 100 milhões de infeções em todo o mundo foram atingidos no final de janeiro de 2021, pouco mais de um ano após a doença se tornar conhecida, mas esse número duplicou em sete meses, chegando a 200 milhões no início de agosto passado.

Os cinco meses desde então para chegar a 300 milhões de casos dão uma ideia da progressão da doença, apesar das campanhas de vacinação lançadas durante o ano passado na maior parte do mundo, cujo sucesso e alcance têm sido muito desiguais.

No entanto, o número de novos casos acelerou em muitos países no último mês, devido ao aparecimento da variante Ómicron, que é muito mais contagiosa, embora menos letal, do que as mutações anteriores de covid-19.

Quanto à maior incidência de mortes em relação ao número de casos, os dados dos cientistas citam o Iémen (19,6%), Peru (8,8%), México (7,4%), Sudão (7,1%) e Equador (6,1%) como os países mais atingidos.

Dados da Universidade de Johns Hopkins estimam as doses de vacinas já administradas em todo o mundo em 9.345 milhões, com os Emirados Árabes no topo da lista com 93,43% da sua população totalmente vacinada, seguidos por países como Portugal, Chile, China, Cuba, Singapura, Camboja, Espanha e Malásia com 80% ou mais das pessoas vacinadas.

A maior parte do grupo de menor vacinação, abaixo de 10% da população, além de integrar países como Afeganistão ou Síria, é formada principalmente por nações africanas pobres, como Guiné, Costa do Marfim, Quénia, Gabão, Gana, República Central Africana, Zâmbia, Senegal, Somália, Serra Leoa, Níger, Burkina Faso, Uganda, Sudão, Camarões ou Tanzânia.

