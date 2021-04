Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP indica que os autos de contraordenação, que correspondem a multas no valor mínimo de 100 euros, reportam-se à "inobservância do dever geral de recolhimento domiciliário", no âmbito das medidas de controlo da covid-19.

A operação policial foi efetuada cerca das 00:30, na sequência de denúncias feitas à PSP, e foi seguida de uma fiscalização rodoviária, que resultou na detenção de um condutor sem carta e na aplicação de três multas por violação das regras do Código da Estrada.

