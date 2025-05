"As mulheres não precisam de nenhum conselho, muito menos de um homem. O que precisam é de condições materiais, de salários, do reconhecimento das suas vidas, dos seus direitos para se emanciparem", disse Paulo Raimundo, que discursava num almoço na Casa do Alentejo, onde participaram 300 mulheres.

De acordo com o líder comunista, "não há democracia, não há sociedade emancipada sem a emancipação das mulheres".

Num discurso focado nesse mesmo tema, Paulo Raimundo afirmou que "o país precisa, de uma vez por todas, que se imponha a igualdade na lei e na vida de todos os dias em todas as mulheres".

Para o secretário-geral do PCP, além dos conselhos que as mulheres dispensam, também não precisam de "palmadinhas nas costas", porque "sabem o que querem, sabem o projeto que têm e sabem os seus direitos".

O líder comunista considerou ainda que se está perante um momento difícil e perante "grandes perigos", face à tentativa, nas mais diferentes formas, "de imposição das visões retrógradas, reacionárias, estereotipadas" que normalizam a violência sobre as mulheres.

Dirigindo-se às mulheres que o ouviam, o secretário-geral do PCP apelou ao voto das mulheres na CDU (que junta comunistas e "Os Verdes"), repetindo a ideia de um sobressalto.

"Votem pelas suas vidas, votem pelos seus direitos", acrescentou.

Durante a sua intervenção, Paulo Raimundo disse que o país precisa "de toda essa força, de toda essa energia das mulheres, de todo esse empenho, de toda essa criatividade e, até, de todo esse desenrascanço".

O secretário-geral do PCP recordou que 55% dos cabeças de lista da CDU nestas legislativas são mulheres.

No entanto, caso a CDU repita o resultado de 2022 -- tido como objetivo mínimo -- e consiga eleger seis deputados, a única mulher no grupo parlamentar poderá ser Paula Santos, cabeça de lista por Setúbal.

Antes de Paulo Raimundo, discursou a número três da CDU por Lisboa, Sofia Lisboa, que alertou que as mulheres "continuam a ser empurradas para os trabalhos mais duros, mais mal pagos, mais invisíveis", que "sacrificam corpos e vidas para garantir lucros que não lhes pertencem" e que asseguram o "cuidado aos idosos", num trabalho não remunerado e subvalorizado, "como se cuidar fosse um destino biológico e não uma escolha social".

A candidata e presidente da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) defendeu a proposta de rede pública de creches, criticou a dificuldade de acesso à interrupção voluntária da gravidez e atacou quem procura "controlar os corpos das mulheres enquanto se recusa a protegê-los", com maternidades encerradas e licenças de parentalidade "muito aquém".

Para Sofia Lisboa, "toda a desigualdade tem um propósito", considerando que a opressão das mulheres "não é uma coincidência", antes uma estratégia para dividir trabalhadores.

"A luta não é entre homem e mulher, mas entre quem vive do trabalho e quem vive do trabalho dos outros", disse, entendendo que é preciso também transformar a própria cultura que ensina "as meninas a serem doces e os meninos a não chorarem".

"É preciso libertarmos-nos de dentro para fora, romper com as vozes que nos ensinaram que uns nascem para cuidar e outros para serem cuidados, como se o mundo estivesse sido dividido ao meio desde o princípio", afirmou.

JGA // JPS

