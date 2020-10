Segundo análise feita pela Lusa às listas que concorrem à liderança das câmaras do arquipélago, nestas oitavas eleições autárquicas, entre 52 partidos políticos e 12 de grupos de cidadãos, 56 contam com homens no primeiro - a concorrerem para presidente da Câmara -, e terceiro lugares, e uma mulher na segunda posição.

Há ainda quatro listas lideradas por homens, mas com mulheres nos dois lugares seguintes.