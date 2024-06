A Proposta de Divisão Político Administrativa, atualmente em discussão na Assembleia Nacional, foi hoje analisada durante a 10.ª reunião extraordinária do secretariado do Bureau Político do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder), realizada sob presidência do líder do partido, João Lourenço, segundo um comunicado emitido no final do encontro.

No comunicado, lido pelo porta-voz do MPLA, Esteves Hilário, não são adiantados pormenores, além de recomendar a divisão da província de Luanda em duas, criando desse modo mais uma terceira província para o país, além das duas já aprovadas na generalidade no parlamento.

A Assembleia Nacional aprovou, na generalidade, em fevereiro deste ano, uma proposta de lei que cria mais duas províncias e 161 novos municípios, com votos contra do grupo parlamentar da UNITA, maior partido da oposição.

A proposta prevê que Angola passe a ter, a partir do próximo ano, 20 províncias (mais duas que as atuais), 325 municípios e 375 comunas, propondo-se a divisão da província do Moxico, a maior do país, em duas, sendo o Moxico, com sede no Luena, e Cassai Zambeze, com sede no Cazombo, e a província do Cuando Cubango, igualmente em duas, dando origem a Cubango, com sede em Menongue, e Cuando, com sede em Mavinga.

NME // MLL

Lusa/Fim