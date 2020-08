"Agrava a responsabilidade criminal de Sandura Ambrósio a falta de confissão e a tentativa de responsabilizar os outros pelo crime cometido por ele", disse Lisandra dos Santos, magistrada do Ministério Público, durante a sessão de alegações finais no Tribunal Judicial do Dondo, na província de Sofala.

Na sessão de hoje, pela manhã, os jornalistas foram impedidos de ouvir peritos da direção central do Serviço Nacional de Investigação Criminal que elaboraram o processo, tendo sido chamados, já no início da tarde, para ouvir as alegações finais do Ministério Público e da defesa.