Segundo o despacho de acusação lido hoje, no primeiro dia do julgamento no Tribunal Judicial da Província de Sofala, Sandura Ambrósio terá sido uma das figuras que ajudou a recrutar pessoas para a autoproclamada Junta Militar, um grupo dissidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, maior partido da oposição) acusado de protagonizar os ataques armados que já mataram pelo menos 24 pessoas no centro de Moçambique.

"Para esconder a sua participação no processo de recrutamento, o arguido Sandura Ambrósio, entre os dias 13 e 14 de janeiro de 2020, contactou António Bauase [coarguido e também antigo membro da Renamo] para que este assumisse toda culpa e não mencionasse o seu nome nas audições", leu o juiz da causa, Carlitos Teófilo.