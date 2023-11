De acordo com o jornal Público, as buscas estarão relacionadas com negócios do lítio e hidrogénio verde.

Fonte da PSP referiu à Lusa que foram mobilizados cerca de 140 polícias para a operação de buscas e que o inquérito está a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

De acordo com o jornal Público, já terão sido detidos no âmbito desta operação Vitor Escária, chefe de gabinete do primeiro-ministro, o empresário Diogo Lacerda Machado e o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas.

