De acordo com a página da ANA -- Aeroportos de Portugal, até às 12:00, cinco aviões não conseguiram aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo e acabaram por divergir.

Foram também canceladas um total de 11 ligações (seis chegadas e cinco partidas) programadas para hoje e registam-se vários atrasos, segundo a informação disponibilizada pela empresa responsável pela gestão dos aeroportos portugueses.

A ANA alerta que "as condições meteorológicas adversas podem condicionar a operação" do aeroporto e aconselha os viajantes a consultarem o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou algumas regiões da Madeira sob aviso amarelo devido à precipitação e vento fortes e as costas norte e sul estão sob aviso laranja devido à agitação marítima.

TFS // VAM

Lusa/Fim