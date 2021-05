"Está tudo a postos para a realização deste 'conselho extraordinário' olhando para a convocação do congresso e eleição do presidente do partido", disse hoje aos jornalistas o porta-voz do MDM, Sande Carmona.

Segundo referiu, ainda não há candidatos à sucessão de Daviz Simango, pois os critérios e o perfil dos concorrentes serão definidos também no encontro.

A reunião deverá contar com a participação de quase 150 membros oriundos de todas as 11 províncias do país.

O encontro vai ser o primeiro de mais alto nível do MDM desde a morte do seu presidente, Daviz Simango, a 22 de fevereiro.

O líder partidário que também presidia ao município da Beira, foi o único presidente que o MDM teve até hoje, tendo assumido a liderança desde a fundação, em 2009.

O MDM tem seis deputados na Assembleia da República (AR), dominada pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, com 184 deputados, seguida da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, com 60.

