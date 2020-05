Morte de 52 pessoas merece "indignação genuína" do Estado - analistas

Analistas moçambicanos consideram que o Estado deve mostrar "uma indignação genuína" com a morte de 52 pessoas por um grupo armado na aldeia de Xitaxi, província de Cabo Delgado, Norte do país, evitando tratá-lo com "leviandade" para não perpetuar a "impunidade".