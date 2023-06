"Faleceu Aníbal Guerreiro. Um homem extraordinário. Um Farense único. Um empresário e um empreendedor, que deixa a sua marca em Faro, no Algarve e no país. Sem Aníbal Guerreiro, nunca se faria a história do Sporting Clube Farense, de Faro e do Algarve", refere a nota assinada pelo presidente do emblema algarvio, João Rodrigues.

A Câmara Municipal de Faro também já lamentou a morte de um "empresário de sucesso, benemérito social e desportivo, mas sobretudo farense de 'alma e coração'".

Aníbal Guerreiro, que nasceu em Faro em 15 de novembro de 1932, foi administrador de uma das mais conhecidas empresas do ramo automóvel na região algarvia.

Vice-presidente do Farense na época da primeira subida dos algarvios ao escalão principal do futebol português (1969/70), foi ainda o seu principal investidor na altura em que se viu relegado aos escalões distritais, na primeira década deste século.

Em 2021, nas comemorações do 111.º aniversário do Farense, viu o seu nome ser atribuído à bancada central do Estádio de São Luís.

Aníbal Guerreiro liderou ainda a Sociedade Columbófila de Faro, da qual também era sócio número um, e foi dirigente no Instituto D. Francisco Gomes, vulgarmente designado como Casa dos Rapazes, uma instituição particular de solidariedade social da cidade de Faro.

