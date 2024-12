Em comunicado, o Exército refere que o militar morreu durante a madrugada no Hospital de São José, para onde foi levado depois de ter sido estabilizado pelo INEM no local.

O ramo das Forças Armadas manifesta "dor e enorme consternação" pela morte do militar que prestava serviço na Academia Militar, referindo que "partiu de forma prematura e inesperada".

No sábado, o Exército tinha informado que um militar que estava de serviço na Academia Militar tinha ficado ferido, com "prognóstico muito reservado", após um incidente com uma arma de fogo.

"Foi aberto um processo de averiguações, tendo em vista o apuramento das causas do sucedido", e foi notificada a Polícia Judiciária Militar, acrescenta.

