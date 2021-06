Em comunicado, o Governo angolano salienta a disponibilidade do general Apolinário José Pereira na luta pela conquista e preservação da independência de Angola, salientando que o militar se destacou "no cumprimento do seu dever".

Apolinário Pereira foi um dos generais exonerados no final de maio pelo Presidente angolano, João Lourenço, sem que fosse explicado o motivo da exoneração.

As primeiras exonerações aconteceram no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República (PGR) divulgou que estava em curso um processo-crime "em que estão envolvidos oficiais das Forças Armadas Angolanas afetos à Casa de Segurança do Presidente da República, por suspeita de cometimento dos crimes de peculato, retenção de moeda, associação criminosa e outros", tendo sido apreendidos milhões de dólares, euros e kwanzas.

Um dos envolvidos é o chefe das finanças da banda musical da Presidência da República, major Pedro Lussaty, detido quando transportava duas malas carregadas com 10 milhões de dólares (o equivalente a 8,1 milhões de euros) e 4 milhões de euros, cuja posse não foi justificada, quando alegadamente tentava retirar o dinheiro do país.

