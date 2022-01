Fonte de inspiração para numerosos autores de todo o mundo, Mézières teve uma preferência pela ficção científica, tendo trabalhado na ilustração, publicidade, fotografia, cinema e televisão.

"É com uma imensa tristeza que soubemos do falecimento de Jean-Claude Mézières. O seu nome ficará para sempre ligado aos personagens Valérian e Laureline, que desenhou durante mais de 50 anos ao lado do escritor e amigo Pierre Christin", indicou a editora Dargaud em comunicado.

A editora sublinhou a "exigência, energia, forte personalidade, gentileza, simplicidade, alegria de viver e curiosidade" de Mézières, que fizeram dele "um ser precioso", nesta colaboração de longa data com Pierre Christin, que viria a incluir ainda Evelyn Tranlé.

Várias personalidades do mundo da banda desenhada - como Pierre Lungheretti e Xavier Gorce - já reagiram nas redes sociais, elogiando o trabalho de um "imaginário fulgurante", que levou os fãs a "mil planetas gráficos".

Nascido a 23 de setembro de 1938, em Paris, Jean-Claude Mézières conheceu Pierre Christin durante os bombardeamentos de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, quando as famílias de ambos se refugiaram na mesma cave.

Estudou numa escola de artes aplicadas à indústria e comércio, e a sua primeira banda desenhada foi publicada em 1955, e após o serviço militar na Argélia, trabalhou como maquetista e ilustrador na então livraria e editora Hachette.

A criação dos agentes espaciotemporais Valérian e Laureline surgiu em 1967, na revista "Pilote", e viriam a ser personagens principais de 25 álbuns, publicados em duas dezenas de línguas, incluindo em português, chegando ao cinema pela mão do realizador Luc Besson, em 2017, com o filme "Valerian e a Cidade dos Mil Planetas".

A série - que vendeu mais de 2,5 milhões de exemplares - conta as aventuras de Valérian, um agente espaciotemporal, e da sua colega, Laureline, enquanto viajam pelo universo, desafiando o espaço e o tempo, em encontros com seres extraterrestres.

Jean-Claude Mézières trabalhou também para o cinema, desenhando cenários e figurinos para o filme "O Quinto Elemento", dirigido por Luc Besson, e "Hard to be a God" do realizador Peter Fleischmann.

