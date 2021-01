O dono da empresa Bang Entretenimento e do canal de televisão privado Strong Live morreu na África do Sul, onde estava internado, sob cuidados intensivos, desde agosto, devido a doença não revelada.

"Já tomamos as primeiras decisões, no sentido de transladar o corpo da África do Sul para cá, mas ainda não temos a data do funeral", avançou uma fonte familiar, em declarações à Strong Live.