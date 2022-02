O rei marroquino Mohammed VI já expressou as suas condolências aos pais do menino, segundo uma informação avançada pela agência de notícias Associated Press (AP), que cita o comunicado emitido pelo gabinete da Casa Real de Marrocos.

Por volta das 20:30 (hora de Lisboa), as equipas de resgate retiraram o menino, Rayan, do poço situado na aldeia de Ighran, na província de Chefchaouen.

A criança foi transportada até uma ambulância, com a ajuda de um cordão de segurança, devido à presença de milhares de pessoas, que ao longo dos últimos dias se foram concentrando no local.

As equipas de resgate conseguiram chegar ao fundo do poço de 32 metros onde Rayan estava preso desde terça-feira, usando uma técnica de perfuração vertical e depois horizontal.

