Nascido em Beyla, na Guiné, há 24 anos, Bangaly Conde salvou-se por uma vez dos perigos do mar graças a um avião de resgate marítimo.

A aeronave avistou a embarcação em que viajava com outras 60 pessoas, entre elas 12 mulheres e um bebé, depois de ao meio-dia daquele dia a Guardia Civil ter recebido um aviso de que tinha saído um bote nessa madrugada de El Aaiún, no Saara Ocidental, com destino às ilhas Canárias.